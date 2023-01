WWE: Sensations-Abgang perfekt - Sasha Banks debütiert mit neuem Namen bei neuer Liga

Sasha Banks lässt WWE hinter sich - nun als Mercedes Moné in Japan

Am 31. Dezember soll nun ihr Vertrag ausgelaufen sein, nachdem sie sich auch mit der neuen Unternehmensspitze um Stephanie McMahon und „Triple H“ Paul Levesque nicht auf eine Fortsetzung einigen konnte. Angeblich hatte sie vergeblich gefordert, in dieselbe Verdienstliga wie Becky Lynch und Charlotte Flair aufzusteigen.

Moné marschierte in Tokio nach dem Damentitelmatch ihrer früheren WWE-Kollegin KAIRI (Kairi Sane) mit einem bombastischen Einzug in den Ring und wurde als „The CEO“ vorgestellt - eine Variation ihres WWE-Spitznamens „The Boss“. Moné gratulierte KAIRI zu ihrem Sieg gegen Tam Nakano, attackierte sie dann allerdings - und kündigte ihr erstes Match bei NJPW an: Am 18. Februar wird sie KAIRI bei einem USA-Ausflug der Liga in San José herausfordern.