WWE: Gefeuerte Wrestlerin wird kurz nach Entlassung Erotik-Millionärin

Ihren Job bei WWE hat Mandy Rose wegen ihrer erotischen Aktivitäten bei einem Bezahlportal im Netz verloren. In den Wochen danach hat sie nun aber offenbar mehr Geld verdient als je zuvor.

Ihre erotischen Auftritte haben sie ihren Job als Wrestlerin bei WWE gekostet - ihrem Bankkonto geht es trotzdem so gut wie nie zuvor.

Mandy Rose schadet ihr Aus bei WWE finanziell nicht

Mandy Sacs, wie ihr neuer offizieller Künstlername zu sein schien, ist seit einiger Zeit bei dem an OnlyFans erinnernden Bezahlportal aktiv und postete dort Nacktbilder und andere nicht jugendfreie Inhalte. WWE sah dies laut übereinstimmenden Medienberichten als nicht vereinbar mit dem auch an Kinder und Jugendliche ausgerichteten Firmen-Image - Rose verlor Mitte Dezember den Damentitel des NXT-Kaders und ihren Job.

Durch die damit verbundene Aufmerksamkeit scheint Rose nun innerhalb weniger Wochen mehr Geld verdient zu haben als WWE ihr in diesem Jahr bezahlt hat - wenngleich im Unklaren blieb, ob die Million Dollar ihr eigener Verdienst sind oder der Umsatz, den sie und FanTime sich aufteilen. So oder so: Rose inszeniert nun einen luxuriösen Lebensstil, postete jüngst bei Instagram Fotos mit ihrem Verlobten, dem Ex-NFL-Footballer und WWE-Talent Tino Sabbatelli (Sabatino Piscitelli) und einem Rolls-Royce.