Neuer Job für David Wagner! Ex-Schalke-Trainer heuert in England an

Wagner tritt die Nachfolge von Dean Smith an, der kurz vor Jahresende 2022 entlassen wurde. Der Deutsche hat bereits bewiesen, einen Klub in die Premier League führen zu können. Er stand von 2015 bis 2019 bei Huddersfield Town an der Seitenlinie und schaffte mit dem Klub 2017 den Aufstieg in die erste englische Liga.