Darts-WM: Sherrock, Clemens und andere verneigen sich vor Weltmeister Smith

Erst verpasste MvG bei 144 Punkten Rest die Doppel-12 um etwa drei Millimeter und damit den Neun-Darter, dann versenkte Smith seinen letzten Pfeil bei 141 Restscore in der Triple-20, Triple-19 und Doppel-12 und zauberte seinerseits das perfekte Leg in die Scheibe. (NEWS: Smith trotzt Neun-Darter-Fluch)

Dieser unfassbaren Darts-Moment, der in die Geschichte eingehen wird, ließ auch Fallon Sherrock nicht kalt. Die „Queen of the Palace“, die bei dieser Weltmeisterschaft bereits in Runde eins ausgeschieden war, schrieb: „Was für ein Leg!! Unglaublich“.