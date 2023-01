NBA: Antetokounmpo mit Karrierebestwert

Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA eine Karrierebestleistung aufgelegt.

Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA eine Karrierebestleistung aufgelegt. Der 28-Jährige kam beim 123:113-Sieg der Milwaukee Bucks gegen die Washington Wizards in der Nacht zu Mittwoch auf 55 Punkte und verbesserte seine alte Bestmarke um drei Zähler. Gleichzeitig steuerte der Grieche zehn Rebounds und sieben Assists zum Erfolg seiner Mannschaft bei.

"Ich versuche einfach, gute Entscheidungen zu treffen, das ganze Spiel über aggressiv zu sein. Und am Ende des Tages versuchen wir, Spiele zu gewinnen", sagte Antetokounmpo: "Wir spielen guten Basketball. Wir haben wirklich gut verteidigt. Und ich versuche einfach, alles für das Team zu tun, um einen Sieg zu holen."

Antetokounmpo knüpfte mit seiner Gala-Vorstellung an die jüngsten Ausnahmeleistungen anderer NBA-Stars an. Erst in der Nacht zu Dienstag waren Donovan Mitchell von den Cleveland Cavaliers gegen die Utah Jazz (145:134) 71 Punkte gelungen. Mehr Zähler sammelte zuletzt die vor drei Jahren bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommene Lakers-Ikone Kobe Bryant (81) im Januar 2006.