NBA: Giannis mit Monster-Performance! "Greek Freak" stellt Karrierebestwert auf - Celtics kassieren üble Pleite

NBA: Giannis läuft heiß - und will, dass es „langweilig wird“

Antetokounmpo kam außerdem auf 10 Rebounds und sieben Assists. In den vergangenen drei Spielen kam er somit nun auf mindestens 40 Punkte, 10 Rebounds und fünf Assists. Die einzigen anderen Spieler in der NBA-Geschichte, die das schafften, sind Elgin Baylor 1961 und 1963, Wilt Chamberlain 1963 und Russell Westbrook 2016.

Der „Greek Freak“ machte nach der Partie deutlich, dass solche Auftritte in Zukunft Normalität sein sollen. „Ich möchte in eine Position kommen, in der mein Spiel langweilig ist“, sagte er. „Ich tue einfach das, was ich tue, und die Leute reden nicht darüber, weil es langweilig wird - ich tue es jede einzelne Nacht. Das ist es, was ich tun möchte.“