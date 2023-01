Darts-WM: Michael Smith erstmals Darts-Weltmeister

Michael Smith ist erstmals in seiner Karriere Darts-Weltmeister. Der „Bully Boy“ aus England bezwang im Endspiel den Topfavoriten Michael van Gerwen.

Michael Smith ist erstmals in seiner Karriere Darts-Weltmeister. Der „Bully Boy“ aus England bezwang im Endspiel am Dienstagabend im Londoner Alexandra Palace den Topfavoriten Michael van Gerwen (Niederlande) mit 7:4. Damit wird der Halbfinal-Bezwinger von Gabriel Clemens in der neuen Weltrangliste zum ersten Mal die Spitzenposition einnehmen.