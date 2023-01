Darts-WM 2023: Mit Neun-Darter! Michael Smith schlägt van Gerwen und ist erstmals Weltmeister

Nach seinem Sieg beim Grand Slam hat Michael Smith nun die ultimative Krönung erreicht: Der Engländer besiegt Michael van Gerwen in einem historischen Finale und ist erstmals Darts-Weltmeister. Danach wählt er überraschende Worte.

Michael Smith am Ziel seiner Träume!

Der Engländer ist nach einem historischen Finale bei der PDC-WM 2023 erstmals Darts-Weltmeister. Der „Bully Boy“ schlug Topfavorit Michael van Gerwen mit 7:4 (1:3, 3:1, 3:1, 0:3, 2:3, 3:1, 3:2, 3:1, 3:0, 2:3, 3:2) in Sätzen. (DATEN: Alle Ergebnisse der Darts WM 2023)

„Es hört sich großartig an - Weltmeister. Ich habe endlich eine Chance genutzt, die ich nicht verdient habe. Ich möchte mich bei Michael entschuldigen, ich war schon in der gleichen Situation“, reagierte Smith im ersten Moment emotional.

„Ich habe ihm den Handschlag gegeben, als er den neunten Dart verpasst hat. Dann habe ich versucht, mich wieder zu fokussieren – und es hat funktioniert. Es sollte einfach so sein“, berichtete Smith bei SPORT1 , wie er das historische Leg erlebt hat.

Van Gerwen gibt zu: „Er hat brillant gespielt“

„Darts is coming home“ schallte es in der Schlussphase der Partie durch den Alexandra Palace, kurz darauf hob Smith die bedeutendste Trophäe des Darts-Sports in die Luft. Er war überwältigt von seinen Emotionen. „Abgesehen von der Geburt meiner Kinder war das der größte Moment meines Lebens“, erklärte er im Siegerinterview.