"WWE wird sie mit Geld zusch***en": Bahnt sich ein Hammer-Wechsel an?

Sasha Banks ist am 1. Januar offiziell Free Agent geworden und die Gerüchte um einen Wechsel von WWE zu AEW werden heißer - gehen sie den umgekehrten Weg?

FTR haben sich nach WWE-Abgang enorm profiliert

Harwood und Wheeler - bei WWE bekannt als The Revival - waren im Jahr 2020 im Frust zu AEW gewechselt, nachdem sie bei WWE zwar alle Tag-Team-Titel gehalten hatten, sich von Ex-Boss Vince McMahon aber dennoch unter Wert verkauft gefühlt hatten.

Der damalige Abgang erwies sich als Glücksfall: Die beiden nutzten die neuen Freiheiten, um sich bei AEW und auch in deren Schwester- und Partnerligen und anderswo weiter zu profilieren.

Sie errangen die Tag-Team-Titel von AEW, ROH, AAA in Mexiko und NJPW in Mexiko. Lieferten gegen Duos wie die Young Bucks, die Briscoes und Aussie Open ein „Dream Match“ nach dem anderen ab. Und erfüllten sich auch diverse persönliche Wunschträume durch Auftritte mit ihren Idolen Bret Hart, Ricky „The Dragon“ Steamboat und den Rock‘n‘Roll-Express.

CM Punk als Faktor?

Zuletzt haben FTR die Titel von ROH und AAA abgegeben, am Mittwoch dürfte bei Wrestle Kingdom in Tokio - der Show, bei der auch Sasha Banks erwartet wird - der Verlust der Tag-Team-Titel von NJPW hinzukommen.

Bei der Frage, wie es ab Frühjahr für sie weitergeht, haben sich Harwood und Wheeler in diversen Interviews und Podcast-Auftritten alle Türen offen gehalten und von sich aus auch andere Szenarien wie eine mögliche Ringpause ins Gespräch gebracht.

Ein Verbleib bei AEW ist ebenso möglich wie ein Abgang und eine Rückkehr zu WWE - wobei auch die persönliche Ebene eine Rolle spielt: Harwood und Wheeler sind gut befreundet mit dem bei AEW nach einem Eklat ausgebooteten Topstar CM Punk . Speziell Harwood hat zuletzt mehrfach aufhorchen lassen, indem er diese Freundschaft betonte und den Wunsch äußerte, dass Punk und AEW zueinander finden würden (was Stand jetzt als unwahrscheinlich gilt).

Wird Punk stattdessen zum Faktor in der Überlegung, stattdessen zu WWE zu gehen? Womöglich mit Punk, sollte AEW-Boss Tony Khan den noch immer an AEW gebundenen Punk dorthin ziehen lassen?

In der neuen Episode von Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast beleuchten Martin Hoffmann und Marcus Hinselmann die Personalien FTR, Sasha Banks, die WrestleMania-Planungen und viele andere heiße Themen zum Jahreswechsel.

Zieht es FTR zurück von AEW zu WWE?

Das meint Marcus Hinselmann: „Die Zukunft von FTR bei AEW: Es deutet sich da schon was an - beziehungsweise: Es ist bemerkenswert, wie sehr da mittlerweile alles möglich scheint. Eine Rückkehr zu WWE hätte man noch vor einem Jahr sicher nicht als wahrscheinlich gesehen. Jetzt bíeten die Zeichen, die FTR da zuletzt gesendet haben, schon einiges an Interpretationsspielraum.