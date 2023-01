Familie von Hamlin: "Updates, sobald wir sie haben"

Nachdem US-Footballprofi Damar Hamlin während der NFL-Partie seiner Buffalo Bills bei den Cincinnati Bengals zusammengebrochen ist, hat die Familie des 24-Jährigen am Dienstagabend ein erstes Statement veröffentlicht. "Bitte behaltet Damar in Euren Gebeten. Wir werden Updates veröffentlichen, sobald wir sie haben", heißt es in der Stellungnahme in den Sozialen Medien.