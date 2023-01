Formel 1: Bald mehr Teams? FIA-Präsident macht ersten Schritt

„Ich habe mein FIA-Team gebeten, einen Prozess der Interessenbekundung für in Aussicht stehende neue Teams in der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft zu starten“, verkündete bin Sulayem am Montag auf Twitter. Dadurch wird es potenziellen F1-Rennställen ermöglicht, offiziell ihr Interesse zu bekunden.

Widerstand gegen mehr Teams in der Formel 1?

Seit dem Rückzug von Manor am Ende der Saison 2016 waren in der Formel 1 zehn Teams, also 20 Piloten am Start. Davor waren es teilweise mehr.