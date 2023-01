Pelé an letzter Ruhestätte eingetroffen - Bestattung doch nicht im neunten Stock

Der Sarg von Pelé trifft am Dienstag auf dem vertikalen Friedhof Memorial Necropole Ecumenica in Santos ein. Anders als angenommen wird er nicht im neunten Stock bestattet.

Brasiliens Fußball-König hat seine letzte Ruhestätte gefunden: Der Sarg von Pelé ist am Dienstag um kurz nach 14 Uhr (Ortszeit) auf dem vertikalen Friedhof Memorial Necropole Ecumenica in Santos eingetroffen.

Pelé: Prozession führt am Haus seiner Mutter vorbei

Die Prozession führte auch an dem Haus vorbei, in dem Pelés 100 Jahre alte Mutter Celeste Arantes lebt.

Pelé, der als einziger Spieler der Geschichte drei Mal Weltmeister geworden war, starb am 29. Dezember an den Folgen einer Krebserkrankung.

Edson Arantes do Nascimento, so sein bürgerlicher Name, wurde in Brasilien als „O Rei“, der König, verehrt.