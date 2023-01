Ski Alpin: Italienisches Ski-Traumpaar bekommt Nachwuchs an Silvester

Das Jahr 2022 ist „mit einem Knall geendet“, verkündete die ehemalige Slalom-Spezialistin Curtoni am 1. Januar. Am Tag zuvor war ihr Sohn Leonardo auf die Welt gekommen.

Bringen die Vaterfreuden für Buzzis sportliche Laufbahn?

Vielleicht gibt ihm sein familiäres Glück ja auch Aufschwung im Beruf, denn sportlich lief es in letzter Zeit weniger glücklich für den 28-Jährigen. So gelang ihm in der vergangenen Saison kein einziges Mal der Sprung in die Punkteränge, er darf deswegen erst einmal nicht mehr im Weltcup antreten.