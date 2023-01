Nach über einem Monat! EA gibt zu: "Problem kann momentan nicht gelöst werden."

Nach wochenlangem Schweigen hat sich nun ein EA-Mitarbeiter zur Problematik rund um die WM-Ikonen in FIFA 23 geäußert. Hoffnung auf baldige Besserung sei wohl nicht in Sicht.

Es schien zu Beginn nur wieder einer dieser bekannten Bugs zu sein, für die die FIFA-Reihe hinlänglich bekannt ist. Doch mittlerweile mutet die fehlerhafte Darstellung einiger World-Cup-Icons nur noch wie ein Trauerspiel an - auf einer Stufe mit dem neuen Weekend League Counter, der bis heute nicht funktioniert.

Das Problem mit den WM-Ikonen in FIFA 23

Die ehemaligen Stars der Londoner Top-Klubs gleichen nicht nur nicht ihrem realen Pendant, sondern werden komplett von anderen Größen des Sports verkörpert. So nimmt Maldini die Rolle des Ivorers ein, während Torwart-Kollege Schmeichel anstelle des Tschechen im Kasten steht. Abgesehen vom Schriftzug auf dem Trikot deutet nichts mehr auf die eigentliche Identität hin. Von einer Begründung des Publishers fehlte jede Spur.

Lösung komplizierter als gedacht

„Normalerweise sind solche Dinge nicht allzu kompliziert, aber dieses Mal scheint es ein erheblicheres Problem zu sein, als ursprünglich gedacht. Ich habe auch nicht alle Informationen, aber es ist definitiv etwas, das das Team untersucht und an dem gearbeitet wird“, führt der Deutsche weiter aus. Die Hoffnung auf einen Bug-Fix besteht also, in naher Zukunft sollten die FUT-Fans damit aber nicht rechnen.