Tour de Ski: Hennig überzeugt als Sechste in Oberstdorf - Karlsson siegt

Katharina Hennig hat bei der Tour de Ski mit Rang sechs in Oberstdorf ihre Topform bestätigt, das erhoffte erste deutsche Podest in einem Heimrennen seit 2013 aber knapp verpasst.

Hennig begann die dritte von sieben Etappen im Dauerregen verhalten, holte auf den letzten Kilometern im Kampf gegen Uhr aber Sekunde um Sekunde auf. Nach knapp 25 Minuten lag die Sächsin, die in dieser Saison schon zweimal auf dem Podium stand, 41,2 Sekunden hinter Karlsson, die ihren dritten Saisonsieg holte und die Führung in der Gesamtwertung übernahm.

Letzte Deutsche mit einem Podestplatz in einem Heimrennen bleibt somit die heutige Biathletin Denise Herrmann, die am 29. Dezember 2013 in Oberhof Sprint-Zweite geworden war. Hennig hat am Mittwoch im Verfolger über 20 Kilometer an gleicher Stelle eine weitere Chance.