Geiger schon in Quali raus - Kubacki vorn

Karl Geiger fliegt in Innsbruck schon in der Quali raus © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Skispringer Karl Geiger hat im dritten Wettbewerb der 71. Vierschanzentournee ein Debakel erlebt und die Qualifikation für das Springen auf der Bergiselschanze in Innsbruck verpasst. Zwei Tage nach dem enttäuschenden Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen landete der Oberstdorfer schon bei 108 m und auf dem 51. Platz. Sieger der Vorausscheidung wurde der Pole Dawid Kubacki.

"Das war Murks. Ich kann es noch nicht richtig in Worte fassen, das war heftig. Ich habe den Sprung überhaupt nicht erwischt", sagte Geiger in der ARD. Das Knie habe ein bisschen gezwickt, "aber es war okay, ich will jetzt auch nicht nach Ausreden suchen."