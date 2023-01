Ski Alpin: Der mysteriöse Rücktritt eines Olympiasiegers

So sprach er Mitte Dezember bei einer Pressekonferenz in Österreich noch davon, dass er noch „ein paar Rechnungen“ offen habe und „das Feuer brennt nach wie vor sehr“. Und weiter: „Was sollst du machen, wenn es dir nach wie vor taugt und wenn du einen Spaß daran hast? Ich könnte es mir nicht vorstellen, dass ich daheim sitze und mir das vorm Fernseher anschaue.“

Österreich rätselt über den Rücktritt von Mayer

Was ist also in den 15 Tagen zwischen diesen Aussagen und seiner Entscheidung, in die Mayer nicht einmal seine Frau eingeweiht hat, passiert?