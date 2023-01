RB Leizig: Timo Werner schon fit für Duell mit FC Bayern? Training mit Ball nach Verletzungspause

Fußball-Nationalspieler Timo Werner arbeitet zwei Monate nach seinem Syndesmoseriss an seinem Comeback.

Im Trainingslager in Abu Dhabi trainierte der 26-Jährige am Dienstag individuell mit Ball. Damit dürfte der Stürmer durchaus auf einen Einsatz beim Bundesliga-Wiederbeginn am 20. Januar gegen Tabellenführer FC Bayern hoffen.