Formel 1: Michael Schumacher wird 54 - Kinder Mick und Gina gratulieren rührend

Michael Schumacher ist an diesem Dienstag 54 Jahre alt geworden – und seine Kinder haben ihrem Vater emotional in den sozialen Medien gratuliert.

Mick Schumacher (23) veröffentlichte auf seinen Kanälen gleich zwei Bilder. Darunter auch ein Foto von Michael Schumachers Zeit in der Gruppe C, bevor der Kerpener in die Formel 1 aufstieg. „Happy Birthday an den besten Vater aller Zeiten", kommentierte er.