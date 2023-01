Tour de Ski: Kläbo gewinnt auch dritte Etappe - Moch fällt zurück

Langlauf-Star Johannes Hösflot Kläbo dominiert die Tour de Ski weiter nach Belieben, gewinnt in Oberstdorf auch über zehn Kilometer.

Der Titelverteidiger aus Norwegen gewann bei regnerischem Wetter in Oberstdorf auch die dritte Etappe über zehn Kilometer und baute seine Führung in der Gesamtwertung aus.

Bester Deutscher im Kampf gegen die Uhr war Albert Kuchler (Lam/+1:09,0) auf Rang 28. Der stark in die Tour gestartete Friedrich Moch (Isny) hatte mit der hohen Startnummer 70 dagegen 1:16,7 Minuten Rückstand auf Kläbo und musste sich mit dem 33. Rang begnügen.

Damit verlor Moch auch in der Gesamtwertung, in der er zuvor den 15. Platz belegt hatte, an Boden.