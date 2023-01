Frankfurt startet mit seinen Stars

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist am Dienstag mit den deutschen WM-Teilnehmern Kevin Trapp und Mario Götze ins neue Jahr gestartet.

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist am Dienstag mit den deutschen WM-Teilnehmern Kevin Trapp und Mario Götze sowie dem französischen Vizeweltmeister Randal Kolo Muani ins neue Jahr gestartet. Gefehlt hat dagegen der Japaner Daichi Kamada. Der Offensivspieler reist aus seiner Heimat direkt ins Trainingslager nach Dubai.

Dort wird sich der Europa-League-Sieger ab Mittwoch auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Am 21. Januar treffen die Frankfurter in der Liga auf Schlusslicht Schalke 04. Später im Jahr stehen die Achtelfinals im DFB-Pokal gegen Darmstadt 98 und in der Champions League gegen den SSC Neapel auf dem Programm.