Biathletin Preuß fehlt erneut: „Ich bin absolut ratlos“

DSV-Sportdirektor Felix Bitterling sieht den Heimweltcup in Ruhpolding (11. bis 15. Januar) als "frühestmöglichen Zeitpunkt für den Wiedereinstieg von Franzi". Im Februar steigt in Oberhof mit der Heim-WM der Saisonhöhepunkt.

Preuß hatte bereits zu Saisonbeginn in Kontiolahti wegen eines Infekts gefehlt. Sie erlebt seit Jahren immer wieder gesundheitliche Rückschläge. Schon im Sommer hatte sie deshalb an ein Karriereende gedacht. "Ich habe zu meinem Freund gesagt: 'Lohnt sich das Ganze noch, dass ich in sechs, sieben Wochen wieder dahänge und gar nichts mehr geht'", sagte Preuß bei Sky.