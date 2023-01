Darts-WM: "Smith beendet Clemens‘ Darts-Märchen" - Pressestimmen zum Halbfinale

England

The Independent : „Auch der historische Clemens kann Smith nicht stoppen. Der ‚Bully Boy‘ ist gut in Form, einem spannenden Finale steht nichts im Weg.“

The Guardian: „Michael van Gerwen zeigte eine gnadenlose Leistung und schlug den Belgier Dimitri Van den Bergh mit 6:0 und sorgt damit für einen Showdown im Finale der PDC-Weltmeisterschaft gegen Michael Smith. Der dreifache Weltmeister gewann 18 von 22 Legs in einem gelegentlich spannenden, aber letztlich einseitigen Halbfinale und wird in einer Wiederholung des Finales 2019 auf Smith treffen, dass der Niederländer mit 7:3 gewann.“

Niederlande

Österreich

Krone: „Der Erfolgslauf von Gabriel Clemens bei der Darts-WM in London wurde am Montagabend gestoppt. Favorit Michael Smith war im Halbfinale eine Nummer zu groß.“

Schweiz

Blick: „Der fabelhafte Lauf von Gabriel Clemens ist vorbei. Der deutsche Darts-Profi scheitert an der WM im Halbfinale an Michael Smith und verliert 2:6.“

Deutschland

Süddeutsche: „Die Superlative schienen für Gabriel Clemens langsam auszugehen. Die Formulierungen ließen kaum Spielraum für einen weiteren Triumph des Saarländers - der im Duell mit Vorjahresfinalist Michael Smith am Montagabend dann ausblieb. Clemens verlor klar mit 2:6 nach Sätzen. Doch trotz des verpassten Finaleinzugs werden seine Giga-Gaga-Gala-Auftritte bei dieser WM in Erinnerung bleiben.“

Saarbrücker Zeitung: „Der Hype um Clemens nahm in Deutschland in den vergangenen Tagen groteske Züge an. Die Darts-WM wurde inmitten der Fußball-Pause zum Sport-Thema Nummer eins, der Saarländer war plötzlich auf Zeitungs-Titelseiten und täglich in der Tagesschau zu sehen.“