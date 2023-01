Slalom: Straßer startet geschwächt in Garmisch-Partenkirchen

Nach einer Angina über Weihnachten startet Slalomfahrer Linus Straßer geschwächt in den Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen.

Nach einer Angina über Weihnachten startet Slalomfahrer Linus Straßer geschwächt in den Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen am Mittwoch (15.40 Uhr).