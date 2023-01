Wanitzek bleibt KSC treu - Brosinski kommt zurück

"Der KSC ist meine Familie, meine Heimat und meine Zukunft. Ich bin dankbar und stolz, das blau-weiße Trikot weiterhin über so einen langen Zeitraum tragen zu dürfen", sagte Wanitzek: "Es ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit, solange für einen Klub tätig zu sein."

In der laufenden Spielzeit gehörte Wanitzek, der schon als Kind in der KSC-Fankurve stand, bisher in jeder Partie zur Startelf. Er ist mit sechs Treffern sowie fünf Vorlagen der Topscorer der Karlsruher.