Erneut Kritik für Gianni Infantino! FIFA-Boss mit Selfie-Aktion am Sarg bei Pelé-Abschied

Wegen Pelé: Infantino mit Wunsch an 211 Länder

FIFA-Boss Gianni Infantino sorgt mit einem Foto am offenen Grab von Pelé für irritierende Momente - und erntet dafür reichlich Kritik.

Nachdem am Montag in Santos die öffentliche Totenwache für die Fußball-Legende begonnen hatte, sieht sich Gianni Infantino einmal mehr in der Kritik.