U20-WM: DEB-Team scheidet nach Klatsche im Viertelfinale aus

Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Kanada die nächste Lehrstunde erhalten und tritt nach der dritten Klatsche im fünften Spiel die Heimreise an. Gegen die USA unterlag das DEB-Team im Viertelfinale in Moncton mit 1:11 (0:3, 0:5, 1:3). Zuvor war das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter in der Gruppenphase gegen Rekordweltmeister Kanada (2:11) und Tschechien (1:8) chancenlos geblieben.