UFC: Hochbrisanter Eklat um Conor McGregors Boss

UFC-Präsident Dana White verstrickt sich an Silvester in eine gewalttätige Auseinandersetzung mit der eigenen Ehefrau - und müht sich schnell um Schadensbegrenzung.

Dana White hat sich bei einem Clubbesuch in Mexiko in der Silvesternacht eine körperliche Auseinandersetzung mit seiner Frau Anne geliefert. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zur UFC )

Ein vom Boulevard-Portal TMZ veröffentlichtes Video zeigt einen Streit der beiden, in dem Anne ihren Mann ohrfeigt, worauf dieser reagiert, indem er selbst die flache Hand gegen sie erhebt und in ihre Richtung schlägt. Ob und wie hart er getroffen hat, ist nicht gut zu erkennen, aber allein der Versuch bringt den Chef von Conor McGregor und Co. in Bedrängnis - wie auch an seiner Reaktion abzulesen ist.