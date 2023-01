NBA: Cavaliers-Star Donovan Mitchell mit Rekords-Show - besser als LeBron, fast so gut wie Kobe

Was für ein Auftritt! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Donovan Mitchell hat Cleveland Cavaliers mit einer historischen Gala zum 145:134-Sieg in der Overtime gegen die Chicago Bulls geführt.

Der Guard, der vor der Saison von den Utah Jazz nach Ohio gewechselt war, erzielte dabei stolze 71 Punkte - damit knackte er den Franchise-Rekord von LeBron James (57 Punkte) ein und ist der erst siebte Spieler der NBA-Geschichte, der 70 Punkte oder mehr in einer Partie auflegte.

Mitchell schließt zu Lakers-Legende Bryant auf

NBA: Cavs-Star mit Rekord-Performance

Bevor der 26-Jährige derart wirbelte, hatte es noch nie zuvor in der NBA-Geschichte ein Spiel mit mindestens 70/10 Assists gegeben.

Kurios auch: In den Schlusssekunden der regulären Spielzeit hatte Mitchell seinen zweiten Freiwurf absichtlich an den Ring gesetzt, um sich selbst den Rebound zu schnappen, den Ball im Fallen zu versenken und die Cavs somit überhaupt erst in die Overtime zu retten.