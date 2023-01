Anzeige

WWE RAW: Skurrile Schock-Szenen um Alexa Bliss Skurrile Schock-Szenen bei WWE

Alexa Bliss verlor bei WWE RAW die Fassung © WWE

Martin Hoffmann

Bei WWE Monday Night RAW gerät Alexa Bliss anscheinend endgültig wieder unter den Einfluss des Horror-Kosmos um Bray Wyatt.

Alexa Bliss zeigt bei WWE wieder ihre dunkle Seite - und dürfte damit eine Schlüsselrolle in einer großen Story bei der Megashow WrestleMania spielen.

Bei der ersten Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW im Jahr 2023 geriet der frühere Damenchampion anscheinend endgültig wieder unter den Einfluss der übernatürlichen Mächte rund um die Horrorfigur Bray Wyatt. Das Ergebnis war eine brutale Attacke auf Titelträgerin Bianca Belair, die - wohl ungewollt - sogar blutig endete. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Anzeige

WWE-Champion Sami Zayn? „Die Frage muss Triple H sich jetzt stellen“: Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Alexa Bliss dreht gegen Bianca Belair durch

Bliss bestritt bei RAW ein Titelmatch gegen Belair, in dem die monatelangen Andeutungen um Bliss und den Wyatt-Kosmos eine neue Stufe erreichten.

Am Ende des Kampfes tauchten an mehreren Stellen Männer mit Wyatt-Masken im Publikum auf, die Bliss‘ Aufmerksamkeit vom Ringgeschehen ablenkten - ehe schließlich wieder mehrere Male das Logo Wyatts auf dem Videobildschirm auftauchte.

Bliss agierte wie von einem gefährlichen Licht geblendet und drehte dann durch: Sie sprang auf den Ringrichter und prügelte auf ihn ein, attackierte dann auch Belair, stieß sie schließlich in die stählerne Ringtreppe und verpasste ihr die Aktion DDT darauf. Belair zog sich dabei eine blutige Wunde zu - die WWE-Übertragung wechselte darauf wie üblich aus Jugendschutzgründen in schwarz-weiß.

Das offizielle Matchfinish war eine Disqualifikation Bliss‘, es sieht nicht so aus, als ob die Story mit Belair damit beendet wäre.

Bliss und Bray Wyatt haben unvollendete Vorgeschichte

Bliss hatte schon zwischen Sommer 2020 und Frühjahr 2021 die Gefährtin Bray Wyatts bzw. von dessen Alter Ego The Fiend gespielt. Die Story gipfelte bei WrestleMania 2021 mit einem Verrat von Bliss am Fiend in dessen Match gegen Randy Orton, die Story blieb jedoch unvollendet, nachdem Wyatt danach lange aus gesundheitlichen Gründen pausierte und dann überraschend entlassen wurde.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Anzeige

Kurz nach Wyatts Rückkehr im Herbst begannen die Andeutungen, dass auch Bliss verwickelt sein und ihre Rückkehr zu ihrem „normalen“ Selbst nochmal revidiert würde. Berichten zufolge gibt es um Wyatt wieder eine „Langzeitstory“, die Anfang April bei WrestleMania 39 im Super-Bowl-Stadion von Las Vegas gipfeln soll.

Um Wyatt selbst hatte es am Freitag bei SmackDown auch rätselhafte Szenen gegeben, als der mysteriöse „Uncle Howdy“ bei einer Konfrontation Wyatts mit Rivale LA Knight auftauchte - und überraschend Wyatt statt Knight attackierte. Wyatt und Knight treffen beim Royal Rumble Ende Januar in einem rätselhaften „Pitch Black Match“ aufeinander. (HINTERGRUND: Haben aufmerksame WWE-Fans Uncle Howdys Identität enthüllt?).

WWE RAW - die weiteren News und Highlights:

- Die von WWE Universal Champion Roman Reigns gesteuerte Bloodline drückte RAW auch im neuen Jahr wieder ihren Stempel auf. Eine von „Honorary Uce“ Sami Zayn angeführte „Invasion“ der Montagsshow mündete in einem Match zwischen Zayn und den Usos sowie Kevin Owens und den Street Profits. Zayn fuhr den Sieg für sein Team ein, eine anschließende Attacke auf Reigns-Rivale Owens unterbanden Drew McIntyre und Sheamus - am Freitag bei SmackDown Gegner der Usos in einem Tag-Team-Titelmatch.

Anzeige

- In einem sehr sehenswerten zweiten Titelmatch des Abends behielt Jungstar Austin Theory seinen US Title gegen Ex-Champion Seth Rollins. In einer heißen Finish-Sequenzen tauschten die beiden ihre Spezialaktionen aus, am Ende machte ein vom Ringrichter ungesehener Tiefschlag Theorys gegen Rollins den Unterschied.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 2. Januar 2023:

RAW Women‘s Title Match: Bianca Belair (c) besiegt Alexa Bliss durch DQ

Music City Street Fight: Solo Sikoa besiegt Elias

Sami Zayn & The Usos besiegen Kevin Owens & The Street Profits

Dexter Lumis besiegt Chad Gable

Non Title Match: Dakota Kai & Iyo Sky besiegen Becky Lynch & Mia Yim