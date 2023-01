Anzeige

Lukaku enthüllte vor Inter-Wechsel "Wahrheit" über Tuchel Lukaku enthüllte Tuchel-“Wahrheit“

Mit Gesangseinlage: Lukaku feiert Rückkehr im Restaurant

SPORT1

Beim FC Chelsea hat Romelu Lukaku unter Thomas Tuchel nicht überzeugen können. Der Belgier wechselte auf Leihbasis zu Inter - und erzählte vorher die „Wahrheit“ über Tuchel.

Romelu Lukaku hat sich für einen Verbleib bei Inter Mailand ausgesprochen - und dabei offenbar auch „die Wahrheit“ über seine Beziehung zu Trainer Thomas Tuchel enthüllt.

Der Belgier steht beim FC Chelsea unter Vertrag und ist seit Sommer an die Italiener ausgeliehen. Dort möchte der 29-Jährige bleiben, bevor er seine Karriere bei Anderlecht, wo er seine Profikarriere begonnen hatte, beenden will.

Anzeige

In der Saison 2021/2022 war Lukaku von Inter zum zweiten Mal zu den Blues gewechselt und konnte dort nicht überzeugen. Wenig hilfreich war dabei auch ein Interview mit Sky Italia, in dem der Belgier negativ über seinen Verein sprach, was für Missfallen bei Thomas Tuchel sorgte.

Beast Mode! Lukaku so fit wie nie

Lukaku erzählte „Wahrheit“ über Tuchel

Der 29-Jährige hatte nicht die besten Karten beim Trainer, der inzwischen nicht mehr in London an der Seitenlinie steht, nachdem er am 7. September 2022 seinen Platz räumen musste.

Deshalb sprach sich Lukaku in einem Gespräch mit dem neuen Besitzer Todd Boehly dafür aus, den Verein verlassen zu dürfen. Dieser erteilte seine Erlaubnis. „Boehly beschloss, mich gehen zu lassen, nachdem ich ihm die Wahrheit über meine Beziehung zu Tuchel erzählt hatte“, sagte Lukaku in einem neuerlichen Interview mit Sky Italia.

„Es war ein tolles Gespräch - ich erzählte ihm meine Version von dem, was passiert ist“, sagte der Belgier weiter: „Dann hatte ich die Gelegenheit, zu Inter zurückzukehren, und Boehly öffnete mir die Tür.“ Lukaku zeigte sich zudem entschlossen, langfristig bei Inter zu bleiben: „Ich liebe diesen Klub und wir werden mit Chelsea sprechen, um eine Lösung zu finden.“

„Inter-Fans sind wirklich etwas Besonderes“

Lukaku schwärmte zudem von den Inter-Fans: „Sie sind wirklich etwas Besonderes, für mich sind sie die besten der Welt. Selbst wenn wir in Schwierigkeiten sind, sind sie immer da, um dem Team zu helfen.“

Trotz seines zwischenzeitlichen Abgangs von Inter habe er die Unterstützung der Anhänger gespürt: „Es war eine Überraschung für mich, ich dachte, sie wären wütend auf mich. Aber am Ende wissen sie, dass ich Inter immer in meinem Herzen hatte. Selbst wenn ich gehe, wissen sie, dass ich immer Inter in meinem Herzen hatte.“

Langfristig sei seine „Idee, meine Karriere bei Anderlecht zu beenden. Ich bin fast 30, mein Sohn hat hier mit der Schule begonnen und spielt in der Inter Academy. Ich möchte hier bleiben und die Dinge richtig machen“.

Anzeige