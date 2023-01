Darts-WM 2023: Finale dank Machtdemonstration! Van Gerwen überrollt Van den Bergh mit Psychospielchen

Michael van Gerwen stürmt ins Finale der Darts-WM. Der Niederländer fertigt Dimitri Van den Bergh in einem einseitigen Halbfinale ab.

Was für eine Machtdemonstration von Michael van Gerwen!

Der Topfavorit aus den Niederlanden hat Dimitri Van den Bergh mit 6:0 (3:2, 3:0, 3:0, 3:2, 3:0, 3:0) in Sätzen überrollt und ist zum sechsten Mal in seiner Karriere ins Finale der Darts-WM (Finale der Darts-WM am Dienstag ab 18 Uhr LIVE bei SPORT1) eingezogen.