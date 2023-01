Darts: Clemens verpasst WM-Finale

Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens hat bei der WM in London den sensationellen Einzug ins Finale verpasst.

Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens hat bei der WM in London den sensationellen Einzug ins Finale verpasst. Der 39 Jahre alte Saarwellinger verlor sein Vorschlussrundenduell am Montagabend gegen Vizeweltmeister Michael Smith nach starkem Beginn mit 2:6.

Der "German Giant" hat im Ally Pally dennoch Darts-Geschichte geschrieben: Vor dieser WM hatte noch kein Deutscher beim Saisonhöhepunkt auch nur das Achtelfinale überstanden. Am Sonntag im Viertelfinale hatte Clemens noch den Weltranglistenersten Gerwyn Price (Wales) an den Rand der Verzweiflung gebracht und mit 5:1 triumphiert.

Der Gegner von Smith im Finale am Dienstag (21.00 Uhr MEZ/Sport1 und DAZN) wird am späten Montagabend zwischen dem dreimaligen Champion Michael van Gerwen (Niederlande) und dem belgischen Halbfinal-Debütanten Dimitri van den Bergh ermittelt. Smith hatte in der dritten Runde den Strausberger Martin Schindler aus dem Turnier geworfen.