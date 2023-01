Darts-WM 2023: Clemens' WM-Märchen endet im Halbfinale - Smith zu stark

Der Deutsche Darts-Star scheiterte im Halbfinale der PDC-Weltmeisterschaft 2023 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 ) an Michael Smith. Der Engländer setzte sich mit 6:2 (3:2, 2:3, 3:2, 2:3, 3:0, 3:2, 3:2, 3:1) in Sätzen durch und zog damit zum dritten Mal ins Finale ein.

Smith zeigt Weltklasse-Darts

Smith war an diesem Tag jedoch hervorragend aufgelegt und war Clemens in beinahe allen Bereichen überlegen. Er spielte fünf Highfinishes und zeigte sich im Scoring deutlich konstanter. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Am Ende standen beim Engländer 101,85 Punkte pro Aufnahme und 43,1 Prozent Doppelquote (22/51) zu Buche. Clemens konnte sein Niveau aus dem Viertelfinale, als er Gerwyn Price mit 5:1 bezwungen hatte, nicht ganz halten und kam auf einen Drei-Dart-Average von 96,98 Punkte sowie 45,5 Prozent im Checkout (15/33).

Dem deutschen Rekord von elf 180ern in einem WM-Match setzte der „Bully Boy“ sensationelle 19 entgegen.

Furioser Start - Neun-Darter in Reichweite

Der Start in die Partie war äußerst furios. Smith, der das Ausbullen gewonnen hatte, entschied den ersten Durchgang mit einem Average von gut 110 Punkten und dem ersten Highfinish (106 Punkte) mit 3:2 für sich.

Er spielte im zweiten Leg sechs perfekte Pfeile, Clemens im dritten. Insgesamt gab es in Durchgang eins bereits sechs 180er. Der Deutsche hielt mit über 102 Punkten pro Aufnahme gut dagegen.

Set zwei begann ungünstig für den „German Giant“. Der Engländer spielte zwei Elf-Darter in Folge und sicherte sich damit das erste Break des Matches. Doch Clemens bewahrte die Ruhe, überstand vier Satz-Darts seine Kontrahenten und glich mit drei Legs in Folge zum 1:1 in Sätzen aus. (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2023 zum Herunterladen)