Das deutsche Darts-Märchen im „Ally Pally“ geht weiter: Bis zu 2,67 Millionen Zuschauer in der Spitze sehen den Sensationssieg von Gabriel Clemens bei der Darts-WM am Sendergeburtstag live auf SPORT1

Darts-Euphorie in Deutschland dank Gabriel Clemens: 1,22 Millionen Zuschauer im Schnitt verfolgen gestrige Abendsession der Darts-WM mit dem sensationellen Viertelfinalsieg auf SPORT1. Marktanteile bei 5,4 Prozent (Z3+), 13,0 Prozent (M14-49) und 10,8 Prozent (M14-59)

Mit bis zu 2,67 Millionen Zuschauern erzielt SPORT1 bei gestriger Liveübertragung zweithöchste Spitzenreichweite der WM-Geschichte. Zudem wird bereits in der Daysession mit den anderen beiden Viertelfinalspielen zum achten Mal im Turnier die Millionenmarke in der Spitze übertroffen

Tages-Bestwerte in den werberelevanten Zielgruppen seit fast fünf Jahren zum 30. Sendergeburtstag: SPORT1 erzielt am gestrigen Neujahrstag Marktanteile von 7,0 Prozent bei den Männern 14-49 Jahre (M14-49) und 5,8 Prozent bei den Männern 14-59 Jahre (M14-59)

2-Millionen-Marke fällt erstmals auch im Digitalbereich: Neuer Alltime-Rekord für die #DartsWM mit rund 2,2 Millionen Livestream-Abrufen auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps am gestrigen Neujahrstag

Wie weit geht das deutsche Darts-Märchen? Die Halbfinals der Darts-WM mit den Duellen Gabriel Clemens gegen Michael Smith und Michael van Gerwen gegen Dimitri Van den Bergh am heutigen Montag mit ausführlichem Countdown live ab 17:00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und ab 20:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps und in der neuen Smart-TV-App „ sport1 TV“

Ismaning, 2. Januar 2023 – Topquoten zum Start ins neue Jahr, die Erfolgsgeschichte von Gabriel Clemens und SPORT1 bei der Darts-WM geht weiter: Die gestrige Abendsession mit dem historischen 5:1-Viertelfinalsieg des „German Giant“ über den Weltranglistenersten Gerwyn Price haben bis zu 2,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) in der Spitze und 1,22 Millionen Zuschauer im Schnitt (Z3+) verfolgt. Der Gesamt-Marktanteil der Liveübertragung mit Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic lag bei hervorragenden 5,4 Prozent. Für SPORT1 sind das mit Abstand neue Bestmarken für das laufende Turnier und für ein WM-Viertelfinale insgesamt. Außerdem wurde die zweithöchste Spitzenreichweite in der 19-jährigen Übertragungsgeschichte der Darts-WM erzielt. In den werberelevanten Zielgruppen Männer 14-49 Jahre (M14-49) und Männer 14-59 Jahre (M14-59) wurden mit 13,0 Prozent bzw. 10,8 Prozent gestern Abend jeweils zweistellige Marktanteile erreicht. Bereits die ersten beiden Viertelfinals in der Daysession verzeichnete hohe Zahlen: Hier waren 700.000 Zuschauer im Schnitt bei hohen Marktanteilen von 3,8 Prozent (Z3+), 10,6 Prozent (M14-49) und 8,7 Prozent (M14-59) dabei. Dadurch holte SPORT1 mit 7,0 Prozent (M14-49) und 5,8 Prozent (M14-59) die höchsten Zielgruppen-Tages-Marktanteile seit fast fünf Jahren – und das passend zum 30. Sendergeburtstag, denn am 1. Januar 1993 ging der Free-TV-Sender DSF Deutsches SportFernsehen als SPORT1 Vorgänger on-Air. Ebenfalls sehr erfreulich ist ein neuer Alltime-Rekord für die #DartsWM im Digitalbereich: Mit rund 2,2 Millionen Livestream-Abrufen auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps wurde am gestrigen Neujahrstag auch hier die 2-Millionen-Marke geknackt.

Reicht es für Gabriel Clemens jetzt zum ganz großen Coup? Das WM-Halbfinale heute live ab 17:00 Uhr

Mit dem Halbfinal-Einzug bei der Darts-Weltmeisterschaft hat Gabriel Clemens schon jetzt Historisches erreicht. Aber nach dem sensationellen 5:1-Sieg über den Weltranglistenersten Gerwyn Price, bei dem der „German Giant“ mit 99,94 gestern Abend den höchsten Average eines deutschen Spielers in der WM-Geschichte spielte, lautet die Frage: Reicht es jetzt auch zum ganz großen Coup? Um weiter vom WM-Titel träumen zu dürfen, muss der Saarländer im heutigen Halbfinale erneut einen Superstar bezwingen: Der Engländer Michael Smith ist der aktuelle Vize-Weltmeister und zählt nach seinem ersten Major-Erfolg in dieser Saison zu den größten WM-Favoriten. Dazu gehört zweifelsohne auch der formstarke Niederländer Michael van Gerwen, der im zweiten Halbfinale auf Dimitri Van den Bergh aus Belgien trifft. Gabriel Clemens wird das erste Match der Halbfinal-Session am heutigen Montag bestreiten, die SPORT1 mit ausführlichem Countdown live ab 17:00 Uhr im Free-TV sowie und ab 20:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps und in der neuen Smart-TV-App „ sport1 TV“ überträgt. Das große WM-Finale präsentiert SPORT1 dann am morgigen Dienstag, 3. Januar, mit Countdown live ab 18:00 Uhr. Die Übertragungen begleiten weiterhin Kommentator Basti Schwele, Experte Robert Marijanovic und Moderatorin Jana Wosnitza, die vor Ort aus dem „Ally Pally“ Stimmen und Eindrücke liefert.

Game On im „Ally Pally“: Die Darts-WM auf SPORT1

SPORT1 präsentiert alle Sessions der Darts-WM 2023 bis zum Finale am 3. Januar in einem neuen Rekordumfang von 135 Livestunden im Free-TV mit Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele sowie den Experten Robert Marijanovic, Max Hopp, Ann-Kathrin Wigmann und Werner von Moltke. Mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen im Rahmen der WM-Sessions stehen an den 16 Spieltagen jeweils bis zu 11,5 Livestunden täglich auf dem Programm. Insgesamt können sich die Fans auf 20 Tage Darts am Stück freuen. Als Deutschlands führende 360°-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle 28 WM-Sessions werden in voller Länge im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps übertragen. Auch in der neuen Smart-TV-App „ sport1 TV“ wird das Pfeile-Spektakel umfangreich begleitet: Darts-Fans können sich hier alle Sessions in Einzel-Livestreams in HD-Qualität anschauen und so über den Big Screen mitfiebern. Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Kolumnen, Livetickern und vielem mehr versorgt. Darts-Unterhaltung für die Ohren liefert „Checkout – Der Darts-Podcast powered by SPORT1″, der während der WM täglich auf SPORT1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen erscheint. Zudem ist seit WM-Beginn die neue „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Michael van Gerwen verfügbar: In 20 Kapiteln mit einem Gesamtumfang von drei Stunden wird zum Aktionspreis von 49,- Euro ein vielseitiges Training des dreimaligen Weltmeisters mit wertvollen Tipps und exklusiven Einblicken geboten. Dazu gibt es eine eigene „Akademie-WM“ mit privaten Challenges gegen MvG.

