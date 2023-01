Transfermarkt: Wechselt Trapp zum FC Bayern? Das ist dran an den Gerüchten

Richtet Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Blick in Richtung Eintracht Frankfurt? Nach Informationen der Bild sollen die Münchner bei der Berateragentur Sports360 von Volker Struth nach Kevin Trapp gefragt haben. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

FC Bayern hat noch kein Angebot für Sommer abgegeben

Yann Sommer gilt ebenfalls als spannender Kandidat für den FC Bayern . Sein Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft in einem halben Jahr aus, er wäre daher günstig zu haben. Der Schweizer kennt die Bundesliga aus dem Effeff, er hat zudem internationale Erfahrung gesammelt und wäre offen für eine neue Aufgabe.

Im Sommer blitzte Manchester United ab

Auch im Lager der Eintracht wird bislang niemand unruhig. Sportvorstand Markus Krösche will weiterhin den bis 2024 laufenden Kontrakt mit Trapp langfristig verlängern und diesen gerne auch über dessen Karriereende hinaus an den Klub binden. Im Gegensatz zu Sommer müssten die Münchner bei dem gebürtigen Saarländer zudem tief in die Tasche greifen.