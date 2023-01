PSG-Star Sergio Ramos wird nach Pleite gegen Lens zerpflückt

In der Ligue 1 muss Paris Saint-Germain die erste Saisonniederlage gegen RC Lens hinnehmen. Vor allem Sergio Ramos steht in der Kritik

Ramos nicht mehr auf höchstem Level

Wegen seiner Leistung hat L‘Équipe Zweifel an Ramos‘ Zukunft: „Er war bei allen gegnerischen Angriffen in Schwierigkeiten. Sein Auftritt gegen Lens stellt seine Fähigkeit in Frage, in Spitzenspielen entscheidend zu sein. Angesichts der Verletzung von Kimpembe gibt es nur wenige Lösungen. Vielleicht wäre ein weiterer Innenverteidiger nicht zu viel gewesen.“