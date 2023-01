Anzeige

Darts-WM: Das kuriose Versprechen von Clemens-Gegner Michael Smith Das Versprechen des Clemens-Gegners

"Das war mein D-Game"! Smith kann seine Leistung kaum glauben

Manuel Habermeier

Bei der Darts-WM 2023 (LIVE auf SPORT1) trennt Gabriel Clemens nur noch ein Sieg von seinem ersten Finale im Ally Pally. Dorthin will aber auch Michael Smith - und dann ein kurioses Versprechen einlösen.

Sollte sich Michael Smith in diesem Jahr den großen Traum vom WM-Titel im Ally Pally erfüllen, bekäme Familie Smith wohl überraschenden Zuwachs. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1)

Der „Bully Boy“ ließ dereinst verlauten, dass er sich einen Bullen kaufen würde, wenn er den WM-Titel gewinnt. Im großen SPORT1-Interview vor dem Turnier bestätigte er, dass ihm ein Freund von Jonny Clayton sogar schon ein Video von einem Bullen geschickt habe. „Ich war schon kurz davor, ihn zu kaufen, aber ich muss erst den WM-Titel gewinnen. Dann kann ich ihn mir in den Vorgarten stellen.“ (INTERVIEW: Smith: „Könnte zurücktreten, aber...“)

Ob vielleicht wirklich bald ein Bulle im Vorgarten des zweifachen Vaters stehen wird? Dafür muss er erstmal weiter abliefern. Im Halbfinale geht es gegen niemand Geringeren als den deutschen Darts-Helden Gabriel Clemens.

Dass der „German Giant“ aktuell in bestechender Form ist, hat er in seiner Viertelfinal-Gala gegen Gerwyn Price mehr als beeindruckend unter Beweis gestellt. Smith dürfte also gewarnt sein. (NEWS: Gaga-Coup hat Folgen für Price)

Michael Smith bricht seinen Finalfluch

Allerdings hat der 32-Jährige einen großen Vorteil gegenüber seinem deutschen Kontrahenten. Der Mann aus St. Helens stand bereits zweimal in einem WM-Finale (WM 2019 und WM 2022) und ist daher mit der speziellen Atmosphäre im Ally Pally in einem Halbfinale vertraut. Nervosität sollte da nicht aufkommen. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Zumal Smith kurz vor der laufenden Weltmeisterschaft endlich einen Fluch brechen konnte. Schon seit Jahren gilt der Engländer als einer der überragenden Spieler auf der Tour. Allerdings haftete ihm auch lange der Makel des Unvollendeten an. Im November holte er sich den Titel beim Grand Slam of Darts und feierte damit den ersten Major-Sieg seiner Karriere.

Final-Fluch besiegt! Bully Boy träumt vom WM-Titel

Zuvor musste er sich neunmal in einem Major-Finale geschlagen geben.

Diese schwarze Serie beendete der „Bully Boy“ kurz vor der WM aber mit einem echten Statement-Sieg. Mit 16:5 überrollte er seinen Kontrahenten Nathan Aspinall regelrecht.

„Niemand kann mir das mehr wegnehmen. Mir ist eine große Last von der Schulter gefallen. Ich bin es eigentlich gewöhnt, das Verlierer-Interview zu geben“, zeigte er sich nach dem Triumph entsprechend erleichtert.

Zuvor war er nach dem erfolgreichen Matchdart auf der Bühne zusammengebrochen, so sehr hatte dieser Moment die Nummer vier der PDC Order of Merit mitgenommen. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)

Natürlich sei auch der WM-Titel ein Ziel, erklärte er nach dem Triumph, dennoch wollte er trotz dieses Erfolgs im Rücken direkt vor der Weltmeisterschaft keine Titelansage abschicken. „Ich bin aktuell bei 85 bis 90 Prozent“, schätzte er im Gespräch mit SPORT1 sein aktuelles Leistungsvermögen ein.

Um die restlichen zehn Prozent herauszukitzeln, müsse er vor allem in einem Bereich zulegen. „Wenn ich bei den Doppelfeldern mein Selbstbewusstsein zurückhabe, dann wird sich der Rest des Spiels ergeben.“

Schindler hat den „Bully Boy“ am Rande der Niederlage

Diese Einschätzung schien sich in der 3. Runde zu bewahrheiten. In Martin Schindler, der erstmals in seiner Karriere im Ally Pally überhaupt weitergekommen war, hätte ausgerechnet ein Landsmann von Clemens fast für das frühe Aus des „Bully Boy“ gesorgt.

Erst nach hartem Kopf konnte Smith den Sieg klarmachen. Dabei musste er sogar einem zwischenzeitlichen 1:3 nach Sätzen hinterherlaufen. (NEWS: WM-Aus! Drama um Schindler)

Unfassbar bitter! Schindlers tragisches Aus im Video

Aber Smith bewies, dass er im richtigen Moment seine besten Darts spielen kann. Dieser Comeback-Erfolg veranlasste den Engländer nach dem Match bei SPORT1 zu einer ersten kleinen Titelansage. „Der Grand-Slam-Titel war nur der Anfang. Der WM-Titel soll folgen“, ließ er die Konkurrenz wissen.

Und dieses Statement untermauerte er im folgenden Achtelfinale gegen Joe Cullen auf beeindruckende Weise mit einem Rekordsieg. Im dritten Satz spielte er wie von einem anderen Planeten und legte einen unglaublichen Drei-Dart-Average hin. Pro Aufnahme gelangen ihm unfassbare 125,25 Punkte - und damit genauso viele wie Michael van Gerwen. (DATEN: Alle Ergebnisse der Darts WM 2023)

Über die komplette Partie legte er durchschnittlich 103,25 Zähler auf und war damit seinem starken Landsmann überlegen. „Ich habe nicht gedacht, dass ich so gut war“, zeigte sich er im Gespräch mit SPORT1 überrascht über seine Statistik.

Nun muss Smith also gegen den zweiten Deutschen auf dem Weg in sein drittes WM-Finale antreten.

Im 3. Finale endlich der WM-Titel?

Wenn man dem Sprichwort ‚Aller guten Dinge sind drei‘ glauben darf, könnte dem Engländer in diesem Jahr der große Wurf im Ally Pally gelingen.

Mit seinem ersten WM-Titel bei den Senioren würde der Junioren-Weltmeister von 2013 auch noch eine weitere Premiere feiern: Bei einem Sieg würde er nach dem Turnier erstmals als Nummer eins der PDC Order of Merit geführt werden.