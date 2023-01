Transfermarkt: Berater bestätigt! Niederlechner wechselt zur Hertha nach Berlin

Niederlechners Weg von der Bayernliga in die Bundesliga

Florian Niederlechner wird den FC Augsburg verlassen. Mit Ablauf seines Vertrages geht es für den 32-Jährigen in diesem Sommer in die Hauptstadt, wie auch sein Berater bestätigte.

Vollzogen wird der Wechsel nach Ablauf von Niederlechners Vertrag im Anschluss an diese Saison, wie sein Berater Ingo Haspel bestätigte. „Ich kann bestätigen, dass Florian mit Vertragsende im Juni seine Karriere bei Hertha BSC fortsetzen wird.“ (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Seitdem kommt er im Trikot des FCA auf 30 Tore und 21 Vorlagen in 107 Einsätzen. In der laufenden Bundesligasaison steht Niederlechner bei vier Treffern in 14 Einsätzen.