Sorge um Gulácsi! Leipzig-Keeper nach Kreuzband-OP offenbar erneut operiert

Nach Gulacsi-Schock: Auf diesen No-Name kommt es jetzt an

Leipzig Stammtorhüter Peter Gulácsi ist nach seinem Kreuzbandriss offenbar ein zweites Mal operiert worden. Das Trainingslager in Abu Dhabi musste er deshalb kurzfristig absagen.

Eigentlich wollte Peter Gulácsi laut der Bild am Montag zum Trainingslager von RB Leipzig nach Abu Dhabi mitreisen, dort an seinem Comeback nach seinem Kreuzbandriss schuften.

Doch daraus wurde nichts. Denn wie die Zeitung berichtet, musste sich der 32-Jährige wegen einer bakteriellen Infektion am rechten Knie nur wenige Wochen nach der eigentlichen Kreuzband-OP erneut operieren lassen.

Statt in Abu Dhabi befindet er sich deswegen noch in Leipzig, wo er nach dem gut überstandenen Eingriff seine Reha fortführen soll.

Mit in Abu Dhabi ist Gulácsis Ersatz Janis Blaswich, der wohl auch weiter zwischen den Pfosten stehen wird. Verteidiger Josko Gvardiol, der mit Kroatien Dritter bei der WM in Katar wurde, wird erst am 8. Januar nachkommen.