Old Firm Derby: Rangers und Celtic trennen sich 2:2

Kein Sieger im Old Firm Derby: In der 432. Auflage des Glasgower Stadtduells trennten sich die beiden Erzrivalen Rangers und Celtic am Montag 2:2 (0:1). Für die gastgebenden Rangers waren Ryan Kent (47.) und James Tavernier (53., Foulelfmeter) erfolgreich, für Celtic, das in der Liga zuletzt zwölf Siege in Folge feierte, trafen Japans WM-Teilnehmer Daizen Maeda (4.) und Kyogo Furuhashi (87.).