Wer holt sich den Winter Split Titel? Die LEC-Roster im Überblick! Teil 2

Excel um Neuverpflichtung Andrei "Odoamne" Pascu darf getrost als Geheimtipp für die LEC-Saison 2023 angesehen werden © Excel Esports via Twitter

Nicht mehr lange und das League-of-Legends-Jahr 2023 geht mit dem Winter Split in seine erste Runde. Inzwischen sind alle Kompositionen der einzelnen Roster mehr oder weniger bestätigt.

Wie jedes Jahr gab es auch diese Offseason überraschende Transfers und unvorhergesehene Neuverpflichtungen, sodass sich manch einer nicht nur an den erstmalig ausgetragenen Winter Split , sondern auch an das ein oder andere Gesicht im Trikot seines Lieblingsteams gewöhnen muss.

Nachdem in Teil eins die Roster-Moves von KOI, G2 Esports, Fnatic, MAD Lions und Team Heretics beleuchtet wurden, ist es nun an der Zeit auch einen Blick auf die restlichen fünf Teams zu werfen.

LEC: Die voraussichtlichen Roster für 2023

Im Spring Split 2022 schaffte es Excel endlich seinen ganz persönlichen Playoff-Fluch zu brechen. Nach sieben (!) langen Jahren schaffte es das Team endlich, sich für die Endrunde der LEC zu qualifizieren. Spätestens seitdem man diese Leistung bestätigte und auch im darauffolgenden Sommer in den Playoffs mitwirkte, sind die Ansprüche und vor allem das Ansehen der britischen Organisation im LoL-Kosmos gestiegen.

Der Sommer 2022 war ein Schritt in die richtige Richtung für Astralis. Nachdem man den Frühling enttäuschend mit einer Bilanz von 3-15 abgeschlossen hatte, war man im darauffolgenden Split sogar längere Zeit im Kampf um die letzten Playoff-Plätze dabei.

Zwei ungenügende achte Plätze in Folge waren dann doch zu viel für die Verantwortlichen bei SK Gaming. Zur Saison 2023 durfte mit Mid-Laner Daniel „ Sertuss “ Gamani gerade mal ein Fünftel des bekannten Rosters bleiben. Joel „ Irrelevant “ Miro Scharoll (Top), ehemals Misfits Gaming, Mark „ Markoon “ van Woensel (Jungle), ehemals Excel, Thomas „ Exakick “ Foucou und Mads „ Doss “ Schwartz (Support) - beide von LDLC OL aus der LFL - heißen die vier Neuen an seiner Seite.

Was war das für ein krasser Hype um das vermeintliche Super-Team der Bienen zu Anfang der vergangenen Saison. Barney „Alphari“ Morris, Matyáš „Carzzy“ Orság und natürlich als Königstransfer Superstar Luka „Perkz“ Perkovic. Für 2023 übrig geblieben, ist nur letztgenannter. Und vom Hype der 2022 noch herrschte auch so gut wie gar nichts mehr. Schließlich kam man trotz „Superteam“ nie über den fünften Platz in der Playoffs hinaus. Im Sommer verpasste man die Playoffs gänzlich.