Darts-WM Heute LIVE: Clemens - Smith - Das Halbfinale im TV, Stream, Live-Ticker bei SPORT1

Noch bis zum 3. Januar 2023 sucht die Darts-Welt zum 30. Mal ihren König. Am Montag finden die beiden Halbfinalpartien statt - SPORT1 berichtet ab 17 Uhr LIVE im TV und Stream . (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Alle Duelle der Darts-WM 2023 am 02.01. im Überblick

In der anderen Halbfinal-Begegnung trifft Dimitri Van den Bergh auf Michael van Gerwen. Der Belgier steht dabei wie Clemens erstmalig im WM-Halbfinale. In der Partie gegen Jonny Clayton behielt er mit 5:3 die Oberhand. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)