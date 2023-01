“Magische Nacht" - Ex-Augsburger knackt PSG und Mbappé

Der RC Lens erlebte in der Ligue 1 vor 38.047 Zuschauern im Bollaert-Delelis einen sensationellen Abend.

Durch den 3:1-Erfolg gegen Paris Saint-Germain beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer nur noch vier Zähler. Erlebt Frankreich in diesem Jahr einen Sensationsmeister? Für Lens wäre es der erst zweite Titelgewinn nach 1998.

Danso verpasste bei Lens keine einzige Minute

Eine Stütze im Spiel von Lens ist Kevin Danso. 5,5 Millionen Euro überwies der Klub im Sommer 2021 an den FC Augsburg. Es war eine Investition, die sich für Spieler und Verein vollumfänglich gelohnt hat. Der 24-Jährige Österreicher ist unumstrittener Leistungsträger, er verpasste als zentraler Mann der Dreierkette in dieser Saison noch keine einzige Minute.

Auch ohne Neymar und Messi eine „Weltklasse-Mannschaft“

In der Tat standen viele Top-Spieler auf dem Platz, mit Achraf Hakimi und Kylian Mbappé auch WM-Teilnehmer von Halbfinalist Marokko und Endspielteilnehmer Frankreich.

Danso nannte das Erfolgsrezept von Lens in diesen 90 Minuten: „Du musst als Mannschaft zusammenstehen und alles reinschmeißen. Das ist nicht nur physisch in den Zweikämpfen anstrengend, sondern auch für den Kopf, weil du gegen Mbappé und Co. immer hellwach sein musst.“