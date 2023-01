Anzeige

Darts-WM: Hammer! Clemens soll Ticket für Premier League bekommen Hammer! Gaga winkt Mio-Ticket

Der blanke Wahnsinn! Die große Clemens-Gala im Video

Bei der Darts-WM 2023 (LIVE auf SPORT1) steht Gabriel Clemens im Halbfinale und hat sich damit in der Weltspitze etabliert. Diesem Erfolg könnte nun noch eine besondere Ehre folgen.

Ab Februar soll der „German Giant“ auch in der Premier League an den Start gehen, wie die Bild zuerst berichtete. Nach SPORT1-Informationen deutet tatsächlich alles darauf hin, dass Clemens 2023 in der Elite-Liga des Darts an den Start gehen wird.

Der Darts-Weltverband soll in Absprache mit dem englischen Sender Sky Sports beschlossen haben, dass der Deutsche eine der vier Wildcards für die Premier League bekommt. (SPORT1 zeigt die Cazoo Premier League Darts auch 2023 LIVE)

Damit würde der Saarländer ab dem 2. Februar 2023 an insgesamt 16 Spieltagen (jeweils donnerstags) um das Ticket für das Finale der besten vier Spieler in der Londoner O2 Arena Ende Mai kämpfen. Insgesamt werden in der Premier League über eine Million Euro Preisgeld ausgeschüttet.

Gabriel Clemens als Zugpferd für den deutschen Markt

Für die PDC würde es nur Sinn ergeben, den Darts-Hype, den Clemens in Deutschland ausgelöst hat, durch diese Maßnahme zu nutzen. Schon lange will der Weltverband seine Position auf dem lukrativen deutschen Markt stärken. Dafür sind bereits regelmäßig Turniere in Deutschland im Tour-Kalender vertreten. Im vergangenen Jahr fand das Finale der Darts Premier League sogar in der Mercedes-Benz Arena in Berlin statt.

Dieses Jahr sollten sich die deutschen Fans den 30. März 2023 im Kalender anstreichen. Dann macht die Premier League an ihrem neunten Spieltag wieder in Berlin Halt.

Mit Clemens als erstem deutschen Starter in diesem Wettbewerb dürften die Tickets wohl umso begehrter werden.

Für „Gaga“ wäre diese Nominierung ebenfalls eine gute Nachricht. Einmal ist es die Bestätigung dafür, dass er sich sportlich in der Darts-Elite etabliert hat. Lediglich die vier besten Spieler der PDC Order of Merit sind für die Premier League gesetzt. Aktuell sind das auch im Liveranking noch Peter Wright, Michael van Gerwen, Michael Smith und Gerwyn Price. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)

Zumindest der „Iceman“ muss aber noch um die automatische Teilnahme bangen. Sollte Dimitri Van den Bergh nach zwei WM-Erfolgen im Juniorenbereich (2017 und 2018) bei den Senioren in diesem Jahr seinen ersten Titel feiern, würde er den Waliser noch verdrängen und selbst auf Rang vier springen. Die Order of Merit erhält erst nach der WM wieder ein offizielles Update,

Für dieses Interview wird Clemens gefeiert

Neben den vier besten Spielern werden von PDC und Sky Sports vier weitere Spieler per Wildcard ausgewählt - eine davon sollte Clemens bekommen.

Preisgeld und Modus - So läuft die Darts Premier League

Aber auch finanziell ist die Teilnahme an der Premier League lukrativ. Insgesamt schüttet der Weltverband bei der Premier League ein Preisgeld von einer Million Pfund (ca. 1,1 Millionen Euro) aus. Während den Sieger 275.000 Pfund (ca. 310.000€) erwarten, bekommt selbst der Achtplatzierte noch 60.000 Pfund (ca. 68.000€). Dazu gibt es noch für den Tagessieger an einem der 16 Spieltage 10.000 Pfund (ca. 11.000€).

Die einzelnen Spieltage laufen im K.o.-Modus. Jedes Spiel wird als Best-of-11-Legs ausgetragen. Dabei trifft jeder Spieler mindestens zweimal zum Auftakt eines Spieltags auf jeden Konkurrenten. An den Spieltagen acht und 16 werden die Auftaktpaarungen entsprechend der Tabellensituation jeweils ausgelost.

Spieler, die das erste Spiel - das Viertelfinale - verlieren, gehen ohne Punkte aus dem Spieltag. Für das Halbfinale gibt es zwei Punkte, der Finaleinzug wird mit drei Punkten belohnt. Der Sieger des Spieltags darf neben dem Preisgeld noch fünf Punkte mit nach Hause nehmen.

Die Abschlusstabelle nach dem 16. Spieltag entscheidet das Final Four. Dort trifft der Erstplatzierte auf die Nummer vier, während im Duell zwischen Zweit- und Drittplatziertem der Finalgegner gesucht wird.

