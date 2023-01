Anzeige

Internationaler Fußball: Totenwache - Brasilien nimmt Abschied von Pelé Brasilien nimmt Abschied von Pelé

Neymars große Worte über Pelé

Vor wenigen Tagen erschütterte der Tod von Pelé die Welt. Nun nimmt Brasilien von seinem größten Idol Abschied. Standesgemäß findet die Totenwache im Stadion des FC Santos statt.

Brasilien nimmt Abschied von seinem größten Idol!

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde der Sarg mit dem Leichnam von Edson Arantes do Nascimento, der Welt besser als Pelé bekannt, vom Albert-Einstein-Krankenhaus in Sao Paulo ins Estádio Urbano Caldeira gebracht.

Gegen acht Uhr deutscher Zeit (vier Uhr Ortszeit) hatte die Kolonne die Reise über rund 80 Kilometer beendet und das Stadion des FC Santos erreicht. Für diesen Verein lief die Legende von 1956 bis 1974 auf, ehe er für die letzten beiden Jahre seiner Karriere zu New York Cosmos wechselte. (NEWS: Die besten Fußballer der Geschichte)

Der Leichenwagen wurde auf der Fahrt von der Polizei und Feuerwehr begleitet. Zudem zeigten zahlreiche Fans auf der Strecke ihre Anteilnahme. (NEWS: So reagiert die Welt auf Tod von Pelé)

Am Stadion angekommen, wurde der Sarg im Mittelkreis aufgebahrt, wo die Trauerzeremonie abgehalten wird. Am Stadion fungierten unter anderem der ehemalige Bayern-Star Zé Roberto und Pelé-Sohn Edinho als Sargträger. Die Fans haben nun 24 Stunden Zeit, sich dort von ihrem Idol zu verabschieden.

Auf einem vorbereiteten Weg kommen die Trauernden bis auf fünf Meter an den Sarg heran, um von dem vielleicht besten Fußballer aller Zeiten Abschied zu nehmen. (EHRUNG: Maiers Abschiedsbrief an Pelé)

Zuvor war Peles Sarg in der Nacht aus Sao Paulo in die Hafenstadt überführt worden. Nach einem Trauerzug durch die Straßen von Santos, der auch an dem Haus, in dem Peles 100 Jahre alte Mutter lebt, vorbeiziehen soll, wird das Idol dann am Dienstag im Familienkreis beigesetzt.

Bereits zum Jahreswechsel hat die Stadt Santos der verstorbenen Legende auf besondere Art und Weise gedacht. In einer Drohnen-Show wurden mehrere Bilder in den Himmel gemalt. Darunter auch eine Hommage an Pelé, wie er den Weltmeisterpokal küsst.

Pele, der als einziger Spieler der Geschichte dreimal Weltmeister geworden war, starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 82 Jahren. Nach einer OP wegen eines Darmtumors im vergangenen Jahr musste er sich einer Chemotherapie unterziehen und wurde wiederholt auf der Intensivstation behandelt. Ende November musste Pele wieder ins Krankenhaus, selbst Weihnachten konnte er nicht mehr zu Hause feiern.

FIFA-Präsident Gianni Infantino reiste ebenfalls nach Santos. „Pele ist ewig. Wir sind hier in großer Emotion und Trauer, aber auch mit einem Lächeln - denn er hat uns viele davon geschenkt“, sagte Infantino: „Wir werden an alle Fußballverbände der Welt appellieren, mindestens ein Stadion im Land nach Pele zu benennen. Die Jugend, die kommenden Generationen sollen wissen und sich daran erinnern, wer Pele war und welche Freude er der Welt gegeben hat.“

Pelé: Bestattung auf speziellem Friedhof

Für Dienstag ist eine Parade durch die Straßen von Santos geplant. Die Strecke führe auch am Haus von Peles Mutter Celeste vorbei, die im November 100 Jahre alt geworden war. (NEWS: So verläuft Pelés Trauerfeier)

Die Beerdigung auf dem Friedhof Memorial Necropole Ecumenica findet im Familienkreis statt. Dieser steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde als höchst aufragender Friedhof der Welt.

Der Sarg mit den sterblichen Überresten des 82-Jährigen wird in den neunten Stock geführt. Dies ist eine Referenz an seinen Vater Joao Ramos, der mit der Nummer 9 stürmte.

Von der Gruft hat man einen Blick auf das Estadio Urbano Caldeira, wo Pelé zwischen 1956 und 1974 für den FC Santos viele seiner 1281 Tore erzielte.

Der Jahrhundertfußballer hatte sein Grab schon vor 19 Jahren gekauft. „Ein Ort, der spirituellen Frieden und Ruhe ausstrahlt, wo niemand sich deprimiert fühlt“, sagte Pelé damals.

