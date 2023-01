Anzeige

Darts-WM: Gabriel Clemens lässt den Iceman schmelzen! Die Pressestimmen zum WM-Coup „Eine der bizarrsten Szenen“

SPORT1

Der „German Giant“ Gabriel Clemens trotz bei der Darts-WM den Pyschospielchen von Gerwyn Price und wird gefeiert. SPORT1 zeigt die Pressestimmen.

Mit seiner 5:1-Gala gegen Ex-Weltmeister Gerwyn Price hat „Gaga“ nicht nur ganz Deutschland, auch die internationale Presse staunt über den Deutschen, der jetzt sogar nach dem Finale greift. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Aber nicht nur der brillante Auftritt des „German Giant“ sorgte für Aufsehen - „Iceman“ Price schoss mit seiner Ohrenschützer-Aktion den Vogel ab.

SPORT1 zeigt die Pressestimmen zur Gala von „Gaga“ gegen Price:

England:

Mirror: „Gerwyn Price bleibt beschämt zurück, nachdem er Ohrenschützer trug, um Fans im Ally Pally auszuschalten. Mit mehr als 600 deutschen Fans in der Halle, die ihren Mann nach vorne brüllten, muss der Waliser Price das Gefühl gehabt haben, auswärts zu spielen. Dann schmolz der Iceman auf unerklärliche Weise dahin. Er ließ seine Darts fallen, schüttelte den Kopf und seine Doppel gingen in die Irre. Plötzlich war er 1:3 hinten, verzog das Gesicht in 50 Varianten von Frustration.

Daily Mail: „Gerwyn, Gerwyn, Gone. Sein bizarrer Versuch, die lärmende Menge im Ally Pally auszublenden, hat nicht den gewünschten Effekt.“ (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)

Sun: „Ear we throw (statt Here we go). Die Darts-Fans rasten aus, als Gerwyn Price seinen Gehörschutz auspackt, um den Lärm im Ally Pally zu blocken. Eine der bizarrsten Szenen in der 30-jährigen Geschichte der PDC-WM. Price blendet vielleicht die Buhs aus - wird aber selbst von Clemens zum Schweigen gebracht. Die Nummer 1 der Welt fliegt krachend raus.“

Guardian: „Gerwyn Price fliegt mit Ohrenschützer raus und kehrt möglicherweise nicht zurück.“ (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Deutschland:

Bild: „Gaga, du bist der Größte! Das Darts-Märchen geht weiter und immer weiter. Es war ein Spiel der Kuriositäten. Erst greift Clemens eine Wespe an, dann kommt Price mit einem Gehörschutz auf die Bühne. So etwas gab es bei einer WM noch nie! Price wollte in den Kopf des Saarländers kommen – gelang aber nicht! Dass die Nummer 25 der Welt im Halbfinale einer Weltmeisterschaft steht, ist eine der größten Sensationen der Darts-Geschichte. Und unser deutscher Gigant hat es geschafft!“

Sportbuzzer: „Deutschland ist jetzt Darts-Land. Dieser Erfolg hat noch gefehlt. Fans aus Deutschland, die Darts und vor allem die WM als Jahreshöhepunkt schon jahrelang verfolgen, haben nur darauf gewartet, dass einem deutschen Profi etwas ganz Großes gelingt. Gabriel Clemens hat es nun geschafft.“ (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)

Süddeutsche Zeitung: „Der Schlosser schafft die Sensation. Gabriel Clemens setzt seinen Siegeszug fort und steht als erster Deutscher im Halbfinale der Darts-WM. Er besiegt den Weltranglisten-Ersten mit 5:1 - und lässt sich dabei auch von einem Kopfhörer-Trick des Gegners nicht beirren. Der deutsche Riese stürzte den eigentlichen Riesen, den Waliser Gerwyn Price, die Nummer eins der Welt.