Von T1 bis G2: Die populärsten eSports-Teams des Jahres 2022

DRX gewinnt die League of Legends World Championship 2022

#10 - DWG KIA (League of Legends)

Die Koreaner von DWG KIA sind in diesem Jahr ganze neun Plätze abgerutscht. 2021 belegte der LoL-Weltmeister noch den 1. Platz. 47.9 Millionen Stunden schauten Fans 2022 nur noch zu - ein Rückgang von 50.2 %.

G2 Esports konnte seine Platzierung um einen Platz zum Vorjahr verbessern. 50.9 Millionen Stunden wurde Europas Primus in Streams verfolgt, während 265.000 Zuschauer im Durchschnitt dabei waren.

EVOS Legends, eines der populärsten Teams Indonesiens, belegt den achten Platz in dieser Liste. Das Mobile Legends Team erreichte 51 Millionen geschaute Stunden, ein Rückgang von 25 %. In ihrem populärsten Match sahen ganze 2.8 Millionen Fans in der Spitze zu.