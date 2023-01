Anzeige

Handball-WM: Bundestrainer Alfred Gislason startet die Vorbereitung DHB startet in die heiße Phase

Gislason-Auswahl startet in die WM-Vorbereitung © AFP/POOL/SID/KHALED ELFIQI

SID

Im Januar will die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer bei der Weltmeisterschaft angreifen. Die heiße Phase der Vorbereitung startet nun.

Bundestrainer Alfred Gislason begrüßte am Montagmittag die nominierten Spieler um Kapitän Johannes Golla in Teamhotel in Hannover. Gleich am Nachmittag war um 17 Uhr die erste Trainingseinheit angesetzt. (NEWS: Alles zur Handball-WM)

"Wir haben nun einige Tage Zeit, um an den Feinheiten zu feilen", sagte Rückraumspieler Paul Drux vom Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin nach einem wertvollen Kurzurlaub: "Es war schön, ein paar Tage die Füße hochzulegen und abzuschalten." Youngster Julian Köster verspürte vor seiner ersten Weltmeisterschaft Vorfreude und Anspannung zugleich: "Aber die Vorfreude überwiegt."

Bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Ägypten feierte Dänemark nach einem dramatischen Nachbarschaftsduell im Finale gegen Schweden den zweiten WM-Titel in Folge © Imago Deutschland hingegen wartet seit dem Wintermärchen 2007 im eigenen Land auf den nächsten Titel. Nun soll es in Polen und Schweden mit dem vierten Erfolg bei einer Weltmeisterschaft klappen © Imago Dafür vertraut Bundestrainer Alfred Gislason einem Kader mit viel Routine und zwei Debütanten. Dazu gibt es einen prominenten Rückkehrer. SPORT1 zeigt alle 18 DHB-Spieler © AFP/SID/FABRICE COFFRINI ANDREAS WOLFF (31/Torhüter): Bereits 2013 absolvierte Wolff sein DHB-Debüt. Sein bislang größter Erfolg mit der Nationalmannschaft ist der EM-Titel 2016 in Portugal. Auf Klubebene steht er seit 2019 für den polnischen Top-Klub Vive Kielce zwischen den Pfosten © Imago Anzeige JOEL BIRLEHM (25/Torhüter): Für den Mann von den Rhein-Neckar Löwen ist es das Debüt auf der ganz großen Bühne. Nach seinem DHB-Debüt im November 2021 stand er zwar im erweiterten Aufgebot für die EM 2022, schaffte aber nicht den Sprung in den endgültigen Kader © Imago LUKAS MERTENS (26/Linksaußen): Für den Mann vom SC Magdeburg ist es nach der EM 2022 die zweite Großveranstaltung im Trikot mit dem Bundesadler. Damals bestritt er die ersten beiden Spiele, bevor sein Turnier nach einem positiven Corona-Test beendet war © Imago RUNE DAHMKE (29/Linksaußen): Dahmke gehörte ebenfalls dem Europameister-Kader von 2016 an. Zwei Jahre später wurde er im Verlauf des Turniers nachnominiert. Bereits Dahmkes Vater spielte in der Nationalmannschaft. Dazu läuft Dahmke jr., der den Spitznamen "Otter" trägt, wie sein Vater damals für den THW Kiel auf © Imago PAUL DRUX (27/Rückraum links): Der Gummersbacher gehört seit September 2014 zum Kader der Nationalmannschaft. Sein größter Erfolg im DHB-Trikot ist die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2016. Im selben Jahr gewann er mit den Füchsen Berlin die Vereinsweltmeisterschaft gegen Paris Saint-Germaine © Imago Anzeige PHILIPP WEBER (30/Rückraum links): Bei der vergangenen Europameisterschaft kam "Pipo" in allen sieben Spielen zum Einsatz und erzielte insgesamt 15 Tore im Turnier. Auf Vereinsebene holte er mit dem SC Magdeburg in der vergangenen Saison seinen ersten Meistertitel © Imago JULIAN KÖSTER (22/Rückraum links): Der Spieler des VfL Gummersbach debütierte als Zweitligaspieler im November 2021 für das DHB-Team. Bei der EM 2022 wurde er mit 18 Treffern zweitbester deutscher Werfer. Nach dem Vorrundenspiel gegen Polen wurde er zum "Spieler des Spiels" gekürt © Imago JURI KNORR (22/Rückraum Mitte): Obwohl er mit 22 Jahren der jüngste Spieler im DHB-Kader ist, kann der Spieler der Rhein-Neckar Löwen ein wichtiger Baustein bei der Jagd auf den Titel sein. Das letzte Großturnier verpasste er noch wegen einer fehlenden Corona-Impfung © Imago LUCA WITZKE (23/Rückraum Mitte): Witzkes DHB-Debüt verlief mehr als unglücklich. Bei seiner ersten Berufung zog er sich noch vor seiner Premiere im Nationaltrikot einen Nasenbeinbruch zu, weswegen er nicht zum Einsatz kam. Bei der EM 2022 hatte der Spieler vom SC DHfK Leipzig ebenfalls Pech. Nach zwei Spielen wurde er positiv auf Corona getestet © Imago Anzeige SIMON ERNST (28/Rückraum Mitte): Der Spieler vom SC DHfK Leipzig ist einer der EM-Helden von 2016, die nun auch nach dem Weltmeistertitel greifen wollen. für Ernst ist es nach 2017 die zweite WM für die A-Nationalmannschaft. Mit der U21 holte er 2015 Bronze bei einer Weltmeisterschaft © Imago KAI HÄFNER (33/Rückraum rechts): Der Spieler der MT Melsungen ist ebenfalls ein EM-Held von 2016. Zum letzten Hauptrundenspiel wurde er nachnominiert. Insgesamt erzielte er in drei Spielen 15 Treffer - darunter den Siegtreffer im Halbfinale in den letzten Sekunden. Bei der EM 2018 musste er nach einer Corona-Erkrankung vorzeitig abreisen © Imago DJIBRIL M'BENGUE (30/Rückraum rechts): Der Linkshänder spielte vier Jahre lang in Portugal, wo er je zweimal Meister und Pokalsieger wurde. Bezeichnenderweise feierte er im November 2021 gegen Portugal sein DHB-Debüt. Auch für den Spieler des Bergischen HC war bei der vergangenen Europamiesterschaft wegen Corona vorzeitig Schluss © Imago CHRISTOPH STEINERT (32/Rückraum rechts): Wie man Weltmeister wird, weiß der Spieler vom HC Erlangen. Mit der U21 holte er sich 2011 den Titel. Drei Jahre zuvor hatte er sich mit der U18 bereits zum Europameister gekrönt. Bei der A-Nationalmannschaft feierte er aber erst im Januar 2022 sein Debüt © Imago Anzeige PATRICK GROETZKI (33/Rechtsaußen): Mit bislang 156 Länderspielen bringt der Mann von den Rhein-Neckar Löwen jede Menge Erfahrung mit. Nach einem Leistungstief hat er in beeindruckender Art und Weise wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Für den Bundestrainer ist dies sogar "der beste Groetzki aller Zeiten" © Imago LUKAS ZERBE (26/Rechtsaußen): Für Zerbe gibt es während der Weltmeisterschaft auf jeden Fall Grund zum Feiern. der Rechtsaußen von TBV Lemgo begeht am 17. Januar seinen 27. Geburtstag. Dazu bringt er einen großen Namen ins Team. Sein Onkel Volker Zerbe wurde 2004 Handball-Europameister mit Deutschland und spielte ebenso in Lemgo © Imago JOHANNES GOLLA (25/Kreis): Während die A-Nationalmannschaft 2016 den EM-Titel holte, gab es für Golla mit der Juniorenauswahl den Vize-Titel. Mittlerweile hat er jedoch auch bei den Senioren seine Klasse unter Beweis gestellt. Bei der EM 2022 wurde als bester Kreisläufer ins All-Star-Team gewählt. Bei der WM in Polen und Schweden führt der Spieler der SG Flensburg-Handewitt das deutsche Aufgebot als Kapitän auf die Platte © Imago JANNIK KOHLBACHER (27/Kreis): Der Spieler der Rhein-Neckar Löwen gehörte ebenfalls zum Siegerteam bei der EM 2016. Auch im Kader der Olympischen Spiele 2021 in Tokio war er zu finden, kam aber nicht zum Einsatz. Bei der EM 2022 wurde er lediglich für den erweiterten Kader nominiert © Imago Anzeige TIM ZECHEL (26/Kreis): Für den Kreisläufer vom HC Erlangen ist das Turnier in Polen und Schweden die erste Großveranstaltung im Trikot der Nationalmannschaft. Überhaupt hat er vor der WM 2023 erst fünf Spiele für den DHB absolviert © Imago

Bis zum Abflug nach Kattowitz absolviert die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Samstag (16.15 Uhr/ZDF) in Bremen und am Sonntag (15.30 Uhr/zdf.de) in Hannover noch zwei Härtetests gegen dem EM-Sechsten Island. Gislason bezeichnete sein Heimatland als "Medaillenkandidaten" für den anstehenden Saisonhöhepunkt in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar).