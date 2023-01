Darts: Clemens nach WM-Coup in den Top 20 der Welt

Gabriel Clemens wird nach seinem Halbfinaleinzug bei der Darts-WM in London als erster deutscher Profi in die Top 20 der Welt aufsteigen.

Gabriel Clemens wird nach seinem Halbfinaleinzug bei der Darts-WM in London als erster deutscher Profi in die Top 20 der Welt aufsteigen. Der 39-Jährige aus Saarwellingen steht nach seinem Coup gegen den Weltranglistenersten Gerwyn Price aus Wales in der Rangliste am 4. Januar mindestens auf Rang 19.